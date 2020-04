Teatro in tempo di Covid-19 con le poesie dal Ferraris-Brunelleschi

Stare a casa è difficile si sente la mancanza della scuola, degli amici, degli insegnanti, a volte ci si sente anche un po’ soli.

Per questo, gli studenti del Laboratorio Teatrale e del Team Accoglienza del “Ferraris-Brunelleschi”, con i loro docenti, non potendolo fare in presenza, si incontrano nella loro “agorà” virtuale.

Il risultato, un filmato “Poesia oltre i confini” realizzato “artigianalmente” online che, contemporaneamente al proseguimento della didattica a distanza, nasce con l’intento di nutrire lo spirito degli studenti impegnandoli in attività pomeridiane, importanti per allontanarsi il meno possibile dalla quotidianità, cercando anche di essere utili alla società.

I docenti e gli studenti del Laboratorio Teatrale e Team Accoglienza dell’Istituto augurano a tutti Buona Pasqua con letture di alcune poesie inerenti alla situazione che stiamo vivendo raccolte in un video disponibile al link https://www.youtube.com/watch?v=Gf0Aq53wvNA.

Gli autori sono: Elia Agnelli, Alessio Angerame, Sara Baldi, Gabriele Balducci, Alberto Baronti, Massimiliano Bollini, Pietro Cinelli, Claudia Corvaglia, Marcello Garinei, Irene Lupi, Leonardo Mancini, Giulia Mangieri, Sara Migliori, Enxhy Paja, Lorenzo Ruffo, Irene Sabatini, Luca Siniscalchi e Giulia Torrigiani.

Fonte: Iis 'G. Ferraris-F. Brunelleschi' di Empoli