UniFi, le attività di orientamento sono online

Iniziano online le attività di orientamento dell’Università di Firenze.

Si chiamano INFO MEET gli incontri a distanza dedicati alla presentazione dell’offerta formativa dell’Ateneo, con l’obiettivo di fornire un servizio ai ragazzi che si preparano alla scelta universitaria, anche in questo periodo. Gli appuntamenti sono organizzati tramite la piattaforma Gsuite con l’applicativo Meet.

Il primo incontro è in programma martedì 14 aprile dalle ore 11 alle 13: in questa occasione la delegata all’orientamento Sandra Furlanetto illustrerà le principali informazioni relative ai corsi di studio e tutto quanto può essere utile sapere per iscriversi all'Università. In collegamento anche alcuni delegati all’orientamento delle Scuole di Ateneo.

Gli studenti interessati dovranno registrarsi sulla [http://%20www.unifi.it/dialogo]piattaforma Dialogo: gli iscritti riceveranno una mail d'invito personale per partecipare all'incontro. Le altre date in calendario saranno presto disponibili sempre sulla piattaforma Dialogo.

Fonte: Università di Firenze - ufficio stampa