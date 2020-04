Varco di San Vitale sempre aperto in emergenza covid-19

E’ scattata oggi, venerdì 10 aprile, la riapertura del varco di San Vitale 24 ore su 24. Si tratta di una delle misure definite dall'Amministrazione comunale che, visto il prolungarsi della situazione emergenziale da Covid-19, intende semplificare l'accesso e l'uscita dal centro storico per ragioni di necessità e di lavoro.

Vengono così agevolati gli spostamenti dei volontari che stanno operando sul territorio, dei commercianti che offrono consegne a domicilio e dei familiari di persone che hanno bisogno di assistenza.

Fino alla ripresa dell'attività scolastica, nel tratto stradale di corso Gramsci, tra Volta del Pesce e le vie della Madonna e Puccini (varco di San Vitale), sarà permessa la circolazione H24, quindi senza alcuna sospensione, considerato che in questo periodo gli istituti scolastici della zona sono chiusi per l'emergenza sanitaria. Per la massima informazione e chiarezza agli automobilisti, la modifica è stata riportata anche sul display situato in corso Gramsci, all'altezza di via della Costituzione.

Inoltre, è stato istituito un permesso gratuito e giornaliero di ingresso a ZTL, Comparto della Sala e area pedonale urbana. E’ riservato ai parenti di primo e secondo grado dei residenti all'interno delle tre aree urbane per attività di carico e scarico di generi alimentari e farmaci, oltre ad attività di assistenza (per massimo 30 minuti, è quindi necessario esporre il disco orario durante il carico e scarico). La misura rimarrà valida per tutto il periodo di vigenza delle limitazioni previste dai decreti governativi. Dovrà essere richiesto con modalità telematica al Comando della Polizia Municipale, inviando l'autocertificazione (scaricabile dal sito internet del Comune) all’indirizzo mail ztl@comune.pistoia.it, prima dell’ingresso nell’area a traffico limitato.

Inoltre, per andare incontro alle esigenze delle attività commerciali, che in questo periodo stanno effettuando con più frequenza consegne a domicilio, da oggi è estesa la fascia oraria di validità delle autorizzazioni 'categoria 4' riservate ai commercianti nella ZTL, Comparto della Sala e area pedonale urbana, che andrà interrottamente dalle 6 alle 21.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa