Vibac, prospettiva ammortizzatori sociali contro licenziamento collettivo

Si prospettano gli ammortizzatori sociali per i 120 lavoratori a rischio della Vibac di Mercatale (Vinci). La vertenza è in scadenza in 15 aprile. A darne notizia è il sindaco Giuseppe Torchia, che ha avuto una videoconferenza tra rappresentanti dell'azienda, dei sindacati, del Comune, del Ministero del Lavoro e del Mise. L'occasione è stata quella del tavolo telematico. "Oggi - spiega il primo cittadino - è stata individuata, dopo una lunga discussione, una prospettiva che, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali, salvaguardi i lavoratori rispetto alla procedura di licenziamento collettivo. Il tempo rimasto a disposizione non è molto, l'accordo con molta probabilità sarà sottoscritto nei prossimi giorni, subito dopo le festività pasquali". La vertenza sindacale è in atto dallo scorso gennaio e i termini erano stati prorogati di 15 giorni a causa dell'emergenza Coronavirus.

