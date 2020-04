Al via i lavori di manutenzione al ponte Europa a Pistoia

Partiranno martedì 14 aprile i lavori di manutenzione ai giunti e alla pavimentazione del ponte Europa. Approfittando del flusso veicolare ridotto per le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria del Covid-19, l'Amministrazione comunale interviene sul cavalcavia sul viale Adua e sulla linea ferroviaria, per risolvere alcune criticità causate dal tempo e dall'usura.

Gli interventi partiranno martedì 14 aprile con una prima fase che riguarderà il ponte sul viale Adua e poi, a seguire, sarà la volta del tratto sulla ferrovia. Durante i lavori sono previste modifiche alla viabilità.

«Da tempo – evidenzia l'assessore ai lavori pubblici Alessio Bartolomei –, la carreggiata stradale di viale Europa presenta dislivelli e sconnessioni in prossimità dei cavalcavia. È un problema consueto, che con il passare degli anni generalmente si presenta in questo tipo di strutture, a causa della disomogeneità dei materiali nella livelletta di raccordo tra il terrapieno e la struttura in cemento armato. Considerata l'importanza essenziale della viabilità del viale Europa, per ridurre i disagi agli utenti della strada, abbiamo deciso di intervenire adesso e approfittare di questo mese di aprile, che ci vede ancora costretti a limitare i nostri spostamenti per ridurre al massimo le possibilità di contagio da Covid-19. Chiedo comunque di avere pazienza per i disagi che, per alcuni giorni, dovremo sopportare».

Da martedì verrà svolto un intervento di ordinaria manutenzione, che consiste nella sistemazione della pavimentazione stradale su tutta la carreggiata e ai due estremi di ogni singola depressione; quindi il rifacimento della livelletta di raccordo tra le due quote e la ricostituzione finale del piano viabile. Questo tipo di intervento sarà ripetuto nei quattro punti di collegamento tra il terrapieno e le strutture in cemento armato dei ponti. Nell'occasione, si provvederà anche a una manutenzione dei cinque giunti interposti tra le campate in cemento armato del ponte sulla ferrovia poiché in più punti la pavimentazione presenta sconnessioni.

Per finire, verranno svolti anche interventi sul manto stradale, dove sono presenti sconnessioni o avvallamenti.

Modifiche alla viabilità

Durante lo svolgimento dell’intervento, dal 14 al 17 aprile, dalle ore 8.30 alle 18, in viale Europa, nel tratto sul cavalcavia del viale Adua, sarà vietato il transito a tutti i veicoli. Previsti percorsi alternativi attraverso la deviazione obbligatoria dei veicoli provenienti da entrambi le direzioni sulle rispettive rampe di uscita in direzione di viale Adua, rotatoria di viale Adua e rampe di entrata sul viale Europa.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate sul posto dalla segnaletica di preavviso.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa