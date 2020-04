Alberghiero Martini in corsia: la consegna del menù pasquale agli "eroi nazionali"

Il Martini non si ferma. Va in corsia con gli operatori sanitari dell'ospedale S.S. Cosma e Damiano e porta il menù pasquale. Nel biglietto di accompagnamento gli studenti e la direzione scolastica hanno scritto: "In queste settimane di emergenza sanitaria, i medici e gli infermieri sempre in prima linea negli ospedali di tutta Italia , sono diventati i nostri Eroi Nazionali. E deve essere così, è giusto. Sono stremati, lavorano incessantemente, rischiano ogni giorno la loro salute per salvare la nostra. Non posino che ringraziarli e far sentire loro che sappiamo cosa stanno facendo per noi. I nostri più cari auguri di buona Pasqua".

Un grazie di cuore da parte di tutto l'ospedale.

Fonte: AUSL Toscana Centro - Ufficio stampa