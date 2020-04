Anziana vaga sul raccordo autostradale di Arezzo: la polizia la salva

Ieri sera un'anziana signora è stata tratta in salvo dalla polizia dopo essere stata trovata a vagare lungo il raccordo autostradale in direzione Arezzo. La donna, che passeggiava con una busta della spesa in mano, è stata prima notata da alcuni automobilisti. La polizia una volta sul luogo ha perlustrato la zona con le luci fino all'avvistamento della signora, in stato di agitazione e non consapevole del rischio che stava correndo.

Gli agenti hanno così preso in carico la signora, cercando di tranquillizzarla. Secondo le ricostruzioni della polizia, la donna era uscita di casa nel pomeriggio e si era avviata con i mezzi pubblici a fare la spesa. In seguito avrebbe anche voluto andare al cimitero a trovare suo marito.

Il figlio preoccupato infine ha chiamato la polizia, fornendo le informazioni per riportare a casa la mamma.