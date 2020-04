Banco Alimentare Pontedera, l'attività svolta e l'appello alle donazioni

In queste settimane abbiamo intensificarsi le attività di distribuzione degli alimenti alle famiglie con bisogni alimentari. In questi giorni, in molte nuove famiglie, abbiamo visto nascere delle difficoltà legate alla crisi sanitaria. Accanto a queste le persone, specie anziani e famiglie con bambini, che già assistevamo hanno visto aggravarsi la situazione.

Per questo abbiamo attivato o riattivato alcune convenzioni e raccolte speciale. Tra tutte le donazioni anche di provati ricordiamo le tre “Spese Sospese” delle due CONAD cittadine e di Panorama, le 1000 uova di cioccolata donate da LIDL, i cibi freschi e a lunga conservazione di IKEA, formaggi e verdura donati quotidianamente da METRO e dalle CONAD di Capannoli e Capannina, la donazione quotidiana di COOP, i 50 Kg di pane donati tutti i giorni dal panificio di Giuseppe Abbate.

A queste si sono aggiunte le donazioni dell’Associazione "ONLUS INSIEME" di Massimo Bartaloni con pacchi per 26 famiglie, dell'Associazione A.P.I.T. Partite Iva Pisa Valdera nella persona di Raffaele Saviano per 28 famiglie.

Facciamo appello alle aziende agroalimentari del territorio che possono fare delle donazioni al Banco Alimentare per aiutare maggiormente le nostre comunità.

Gli alimenti sono stati distribuiti a CARITAS (Parrocchie San Giuseppe, Duomo, Romito), San Vincenzo (Centro, Villaggio, La Rotta), Misericordia, Centro Aiuto alla vita, Centro Apostolico Fonte di Vita. Abbiamo raggiunto piu di 1.200 persone.

Un grande ringraziamento ai Volontari dell'Ass. Polizia di Stato per il quotidiano supporto logistico.

A queste donazioni si sono aggiunti Buoni Spesa offerti dalla COOP per oltre 4.000 € e i primi buoni comunali, che si sono affiancati a quelli che l’Amministrazione ha erogato direttamente.

Inoltre è ancora possibile fino al 25 aprile fare le proprie piccole e grandi donazioni sul C/C con IBAN IT66 Q034 7501 6050 0031 0022 124 intestato a “Rete Banco Alimentare Pontedera” con causale Alimentiamo Pontedera. Privati ed aziende che in questi giorni stanno dimostrando il grande cuore della città di Pontedera.

Fonte: Colletta Alimentare Valdera