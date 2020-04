'Un caffè a teatro', Pasquella speciale (e online) a Barberino Tavarnelle

Avete mai sbirciato dietro le quinte di un teatro o tra i camerini di una compagnia teatrale? Nel momento complicato che tutti stiamo vivendo, in cui la comunicazione face-to-face viene a mancare, il Comune di Barberino Tavarnelle, in collaborazione con l'équipe della compagnia Teatro Riflesso e l'Associazione culturale Marcialla, propone un nuovo appuntamento online per conoscere il mondo del teatro, della letteratura, della poesia e delle arti sceniche che prendono la parola da una piattaforma digitale. È così che le lancette dell'orologio si spostano e anticipano l'ora dell'aperitivo on-line, formula utilizzata nelle precedenti occasioni, a quella di “un caffè a Teatro”, edizione straordinaria in programma lunedì 13 aprile, giorno di Pasquetta, alle ore 15.

"Partendo dall'idea di avvicinare la comunità alla realtà teatrale, intensa perché parla di vita, di persone ma anche di letteratura, storia e tecnica - dichiarano gli attori Alessandro Scavone e Sara Innocenti - abbiamo deciso di dedicare questo momento di scambio e intrattenimento culturale al tema del caffè, interpretato in chiave artistica attraverso gli interventi, le performances, le letture e le improvvisazioni a cura di un gruppo di attori e cittadini". La scampagnata virtuale che mette al centro la forma d'arte del teatro, contemplata nelle sue mille sfumature, è aperta a al pubblico. Ogni partecipante può intervenire salendo sul palcoscenico on-line per qualche minuto in modo da dare a tutti la possibilità di esibirsi, comunicare e condividere.

"Ancora un'occasione che punta sul principio del restare uniti, a casa -fa notare il sindaco David Baroncelli – e un invito a neutralizzare il senso di solitudine ed isolamento che la vita da quarantena ci sottopone in questa difficile fase dell'emergenza sanitaria. È uno sforzo, un sacrificio non facile ma quello della vita è un valore per il quale vale la pena lottare mettendo tutti noi stessi in questa odissea perigliosa verso la salvezza. Trascorrere un'ora con gli amici del Regina Margherita e dei cittadini della nostra comunità aiuta ad alleggerire le difficoltà legate alla chiusura forzosa, necessaria al contenimento del contagio Covid-19. Un modo per scoprire ciò che non sappiamo del mondo del teatro e il punto di vista di chi lo vive da protagonista".

Per partecipare all'incontro aperto al pubblico, previsto il 13 aprile alle ore 15, occorre collegarsi qui.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa