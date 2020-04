Centro di riabilitazione di Campiglia, Cgil: "Inaccettabile, serve confronto con l'Asl"

In queste ore abbiamo appreso che presso il Centro riabilitazione di Campiglia Marittima sono stati ricoverati anche alcuni pazienti risultati positivi al Covid-19. Questo è inaccettabile: in un primo momento l'Asl aveva infatti garantito che all'interno della struttura sarebbero stati inviati soltanto pazienti “negativizzati” (ossia risultati negativi a due tamponi) per effettuare riabilitazione respiratoria e motoria. I pazienti positivi della Val di Cornia – a quanto ci era stato riferito in un primo momento – sarebbero dovuti essere indirizzati presso l'ospedale di Cecina. A quanto pare però le disposizioni organizzative sono cambiate. L'Asl – da noi interpellata in queste ore – ha infatti confermato che all'interno del Centro di riabilitazione di Campiglia si trovano adesso anche alcuni pazienti positivi al coronavirus. All'azienda e ai sindaci della Val di Cornia abbiamo perciò chiesto un incontro urgente per analizzare la situazione nel suo complesso e capire come gestirla al meglio. Se la struttura di Campiglia dovesse infatti iniziare ad accogliere in modo permanente anche i pazienti positivi avrebbe bisogno di un numero ben maggiore di dipendenti. Fondamentale in ogni caso prevedere una formazione adeguata per tutti gli operatori. All'Asl chiediamo perciò di far chiarezza e di mettere i dipendenti nelle migliori condizioni possibili per svolgere al meglio il loro delicato e fondamentale lavoro.

Fonte: CGIL Livorno - Ufficio stampa