Colombe e uova in corsia coi doni di Fondazione Santa Maria Nuova Onlus

Uova e colombe in corsia, ma anche fiori, per far arrivare gli auguri di Pasqua a chi ogni giorno lotta contro il diffondersi del Covid-19. In tanti, associazioni e privati, hanno avuto un pensiero per gli operatori e i pazienti e hanno contattato la Fondazione Santa Maria Nuova Onlus per far arrivare un augurio e un grazie sotto forma di dolci e regali. In totale quasi 1.000 tra colombe, uova di cioccolato, biscotti e fiori sono stati donati da privati, dall’Associazione Nazionale Carabinieri 181° Pegaso e ACF Fiorentina per gli ospedali di Santa Maria Nuova, Torrefalli e Ponte a Niccheri.

Fonte: Ufficio stampa