Controlli a Livorno, ventiquattro sanzioni della municipale

Continuano i controlli della Polizia Municipale sulle strade cittadine del centro, della periferia e nei parchi per garantire il rispetto delle prescrizioni necessarie a garantire la salute pubblica minata dall'emergenza Covid 19.

Tra il 7 ed il 9 aprile sono state 394 le persone controllate (23 sanzionati) e 85 gli esercizi commerciali (1 sanzionato).

Seppur con validi motivi, molte le persone in movimento, che sono state sensibilizzate a limitare i propri spostamenti al minimo indispensabile e con frequenze ridotte.

Le persone sanzionate invece si erano recate fuori senza stringenti necessità o comunque in violazione delle previsioni del DPCM.

Sanzionati 4 giovani in un'auto sportiva che andavano a fare un trasloco, un signore che uscito alle 10 da casa per portare fuori il proprio cane , dopo le 12 non era ancora rientrato risultando molto lontano dalla propria abitazione, una ragazza che faceva attività fisica a più di un chilometro da casa, una signora in centro a Livorno in pausa pranzo ma residente e impiegata in altro Comune, una signora proveniente da altro Comune che era venuta a vedere il mare, un giovane che era andato a pranzo da un amico, altri due che a bordo di ciclomotore andavano a trovare un terzo amico.....

I controlli saranno ancora più stringenti nel fine settimana per evitare che , complice il bel tempo e la Pasqua, sia vanificato tutto l'impegno dimostrato fin ora dai cittadini per impedire la diffusione del contagio.

Si ricorda infatti che la ratio dei controlli è quella di impedire spostamenti che favoriscano la diffusione del contagio da un Comune all'altro o da un luogo all'altro ma anche il passaggio del virus tra le persone.

A tal proposito si ricorda la necessità di rispettare le distanze sociali ed il divieto di assembramento anche nelle strade private, nelle pertinenze condominiali, nei cortili e negli spazi verdi dei condomini.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa