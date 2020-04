Coronavirus, 8 nuovi casi positivi a Carrara: l'appello del sindaco De Pasquale

Buona sera

Oggi l’azienda sanitaria ci ha comunicato 8 nuovi casi positivi. Tengo a segnalarvi che le persone contagiate appartengono a tutte le fasce di età, un dato che deve indurvi alla massima attenzione. Per questo alla vigilia della Pasqua e del lunedì dell’angelo vi rinnovo l’invito a restare a casa e ad attenervi scrupolosamente alle misure precauzionali.

Vi ricordo che in questi giorni sono stati intensificati i controlli: il casello autostradale sarà presidiato 24 ore su 24 fino a pasquetta compresa e anche le principali arterie di comunicazione saranno sottoposte a pattugliamenti. Vi chiedo dunque di non uscire, cosa che vi esporrebbe al rischio contagio ma anche a quello delle sanzioni.

Intanto, per attenuare le difficoltà che è costretta a fronteggiare la cittadinanza a causa dell’epidemia di Covid-19, l’amministrazione comunale ha deliberato la sospensione dei termini di scadenza dei pagamenti di Tari, Tosap, Icp, Canone e contributo attività estrattiva, intercorrenti tra il 08/03/2020 e il 30/06/2020. Troverete tutti i dettagli sul sito del comune di carrara.

Vi anticipo che domani, per Pasqua e nel lunedì dell’angelo il nostro consueto aggiornamento sarà sostituito da due appuntamenti speciali, fissati per le 19.00. Su questa pagina Facebook troverete comunque i dati sul trend dei contagi pubblicati in forma di testo.

Colgo l’occasione per un duplice augurio. Oggi se pur in forma virtuale abbiamo celebrato la liberazione di Carrara. UN momento importante per la storia della nostra città dal quale possiamo imparare molto, anche in questi giorni di emergenza da Coronavirus. Vi faccio inoltre i migliori auguri per una serena Pasqua. Se pur con le limitazioni imposte dall’epidemia auspico che possiate trascorrere momenti sereni in famiglia. Restando a casa.

Perché insieme ce la possiamo fare e insieme ce la faremo.

Fonte: Comune di Carrara - Ufficio stampa