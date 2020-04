Coronavirus, deceduti due ospiti della Casa di Riposo di Forcoli: 15 casi nel Comune di Palaia

Nella giornata di oggi, sabato 11 aprile 2020, due ospiti positivi al Covid-19 della Casa di Riposo di Forcoli sono deceduti. A comunicarlo è il sindaco di Palaia Marco Gherardini, tramite un post pubblicato su facebook: " Purtroppo due persone ospiti della Casa di Riposo di Forcoli, risultate positive al Covid-19, sono decedute. La nostra comunità si stringe intorno alle loro famiglie con sentimenti di cordoglio e affetto. In questo momento ci sentiamo più che mai vicini a tutte le famiglie degli anziani. Così come ci preme rinnovare la nostra profonda gratitudine al personale e agli amministratori della Casa di Riposo, all’Azienda sanitaria e a tutti coloro che hanno dimostrato fattiva collaborazione nella gestione dell’emergenza. Forti del nostro essere comunità affrontiamo insieme questo dolore. Coraggio".

Ai dati di ieri, venerdì 10 aprile, risultavano positive nella Casa di Riposo 25 persone, tra le quali 17 ospiti e 8 operatori. Nel resto del territorio comunale a oggi sono 15 i casi di positività al Covid-19 e, sempre come comunica il Sindaco "tutte si trovano presso le proprie abitazioni. Si tratta in buona parte di persone già in quarantena da alcuni giorni e per le quali è arrivato adesso l’esito positivo del tampone". Risultano invece 10 le persone che, avendo avuto contatti con soggetti positivi, si trovano in quarantena presso le proprie abitazioni e sotto sorveglianza della Asl.

Si ricorda inoltre che il Comune ha dato comunicazione oggi del completamento della distribuzione delle mascherine agli abitanti. Da martedì scatterà nella Valdera e nel Comune di Palaia, l'obbligo di indossare le mascherine.