Coronavirus, Fattori a Saccardi: "Serve quadro completo del contagio nelle Rsa e Rsd"

Sui ritardi nella gestione dell’emergenza Covid-19 nelle Rsa e nelle Rsd prendiamo atto della replica dell’assessora Saccardi ma pensiamo che occorrano anche misure preventive straordinarie”, insiste il candidato presidente di Toscana a Sinistra, Tommaso Fattori. “In questa fase non ci si può limitare a intervenire solo quando il medico di medicina generale comunica la presenza di un possibile caso positivo, come spiega Saccardi. Bene le ordinanze fatte ma è assolutamente necessario attivare un task-force in grado di monitorare tutte le strutture private che accolgono le persone anziane e le persone con disabilità. Non stiamo parlando di luoghi come tutti gli altri ma di strutture che richiedono misure preventive eccezionali, come test e tamponi capillari e a tappeto”. Fattori chiede anche che nel corso della prossima seduta del Consiglio regionale, fissata per mercoledì 15 aprile, sia fornito l’elenco dettagliato delle residenze sanitarie assistenziali e delle residenze per disabili in cui la Regione Toscana è intervenuta finora su segnalazione dei medici di medicina generale. “Ci serve il quadro completo del contagio nelle Rsa e nelle Rsd della Regione, in modo da tranquillizzare i familiari delle persone ricoverate e l’intera popolazione”.

Fonte: Toscana a Sinistra