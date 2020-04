Coronavirus nella Rsa di Gambassi Terme, cosa è successo

La situazione della Rsa 'Gino Incontri' di Gambassi Terme è esplosa nella giornata di ieri, e il coronavirus ha fatto il suo ingresso da tempo e ieri si sono manifestati i primi positivi. Mentre nel territorio vi erano 6 contagi, di cui solo uno grave e in rianimazione, nella casa di riposo gestita dalle suore di Carità su 35 tamponi nella giornata del 9 aprile 16 erano risultati ospiti positivi. La comunicazione è stata data ieri nella diretta Facebook dal sindaco Paolo Campinoti, scusandosi anche con i familiari degli ospiti quando non sono stati chiamati dal medico di famiglia. "La struttura è molto provata, la comunicazione è molto difficile", ha commentato il primo cittadino. Per due giorni Campinoti e la task force Covid-19 della Asl Toscana Centro hanno fatto visita al centro. Non è stato attuato il trasferimento di anziani, piuttosto trattare la 'Gino Incontri' come una zona Covid-19. Le analisi su 34 dipendenti assieme alle religiose ci sono 8 positività a ieri e 4 in attesa. Un totale di 24 contagiati. La giornata del 10 aprile, nel bollettino della Asl Toscana Centro, ha portato all'ufficialità di 30 nuovi casi positivi (nella giornata del 9 la Asl non ha comunicato per difficoltà interne il numero dei contagiati). Tutti i casi sarebbero piuttosto leggeri, secondo quanto affermato da Campinoti, escludendo ovviamente due persone in ospedale e l'unico decesso rilevato nel piccolo comune della Valdelsa Fiorentina.

