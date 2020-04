Covid-19, Inner Wheel Pisa dona più di 3mila euro all'AOU Pisana

Il club service femminile Inner Wheel Pisa, che ha festeggiato quest'anno i 25 anni della sua fondazione, ha effettuato una donazione di 3.200,00 euro a favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana per l'acquisto di materiale sanitario necessario ai medici per fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Sars Cov-2.

La somma, che è il frutto di donazioni individuali delle socie, che hanno così accolto l'invito rivolto loro dalla presidente del club Cristina Cagianelli Bruni a contribuire alle necessità dell'Ospedale cittadino, è stata accreditata sul conto corrente appositamente dedicato all'emergenza Covid-19.

Il progetto “Inner Wheel Vs Covid-19”, costituisce un’importante dimostrazione di come, in un momento di estrema necessità per la nostra Comunità, le varie strutture dell’Inner Wheel International, spinte dal comune sentire del servire al di sopra di ogni interesse personale riescono in sinergia fra loro a riunire sotto lo spirito della solidarietà varie Associazioni (laiche o religiose), Istituzioni pubbliche ed Imprenditoria privata. È grazie alla collaborazione di tutti se oggi si concretizza un’idea esemplare di servizio comunitario tanto caro all’Inner Wheel. L’Inner Wheel Club Pisa, tuttavia, non si ferma. Altre significative iniziative sono state svolte e sono in programma sul territorio nei confronti della comunità locale e del personale sanitario che a vario titolo è coinvolto nel contrasto al Covid-19.

Fonte: Ufficio stampa