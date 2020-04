CerretoDona, parte la raccolta fondi contro il Coronavirus

Parte la campagna di crowdfunding #CerretoDona, la raccolta fondi della comunità di Cerreto Guidi per far fronte all’emergenza coronavirus. Il progetto è stato ideato e promosso dalle numerose realtà dell’associazionismo locale che insieme al Comune hanno deciso di fare rete per una buona causa.

Il progetto #CerretoDona coinvolge in particolare il Comune di Cerreto Guidi, le contrade del Palio del Cerro (Porta Caracosta, Porta Fiorentina, Porta al Palagio e Santa Maria a Pozzolo), la Pro Loco, l’Associazione CCN Buontalenti, la Cerretese Volley, il Cerreto Basket e la Real Cerretese.

Per aderire alla raccolta fondi è possibile effettuare il versamento sul conto corrente bancario del servizio della tesoreria comunale oppure con carta, tramite la pagina della campagna su GoFundMe.com (https://www.gofundme.com/f/cerreto-dona). Non sono previsti importi minimi per la donazione e viene garantita la massima trasparenza della raccolta fondi. E’stato infatti attivato il sito internet cerretodona.it per riepilogare con puntualità tutti gli interventi effettuati.

“Ringraziando tutte le associazioni coinvolte nel progetto per la bella idea- commenta il Sindaco Simona Rossetti- sono certa che Cerreto Guidi saprà dimostrarsi ancora una volta una comunità attenta e sensibile capace di solidarizzare e di fare la propria parte intervenendo concretamente a sostegno di chi ha bisogno. Quanto raccolto verrà poi devoluto in base alle varie necessità legate all’emergenza coronavirus”.

PER DONARE:

-bonifico bancario su conto corrente del servizio di Tesoreria comunale Banca Cambiano 1884 SpA

Agenzia di Cerreto Guidi, Via Vittorio Veneto, 59

IBAN : IT 80 H 08425 37831 000030327993

Causale: Donazione per emergenza coronavirus

-oppure con carta su

https://www.gofundme.com/f/cerreto-dona

Per INFO :

https://www.cerretodona.it

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa