Emergenza Coronavirus, modificato il servizio di igiene urbana a Borgo San Lorenzo

Con l'emergenza in corso e le prescrizioni previste dal Decreto del Presidente el Consiglio dei Ministri, si è reso necessario rivedere anche l'erogazione delle prestazioni di igiene urbana da parte di ALIA.

A seguito della riorganizzazione di alcuni servizi è possibile che le operazioni di spazzamento subiscano modifiche di orari e/o modalità. Ricordiamo che è ancora in vigore l'ordinanza comunale che sospende i divieti di sosta legati al servizio.

Il centro di raccolta di Rabatta risulta ancora chiuso ed è sospeso al momento il servizio di raccolta ingombranti a domicilio.

Sospeso anche il ritiro del materiale dai cassoni gialli della raccolta degli abiti usati. I contenitori, per il momento, non vengono svuotati. Per questo chiediamo ai cittadini di non portare materiali alle postazioni per evitare che si accumuli al di fuori dei cassoni.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio stampa