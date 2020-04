Ennesimo furto in auto, dopo 3 arresti in un mese finisce in carcere

Il 37enne dedito ai furti in auto è finito in carcere dopo il terzo arresto in un mese. L'uomo, marocchino e senza fissa dimora, noto da 10 anni alle forze dell'ordine, era infatti già stato arrestato il primo e 6 aprile scorsi, ricevendo anche una denuncia il 2 aprile sempre per il reato di furto. Nella giornata di ieri il 37enne è stato beccato dalla polizia a Firenze, nella zona di via Il Prato, a frugare nell'abitacolo di un suv parcheggiato. L'uomo aveva prelevato dalla macchina un giubbotto di pelle, un cellulare e 900 euro in contanti.

Questa mattina si è svolto il processo per direttissima in via telematica, come previsto dalle misure di contenimento riferite all'emergenza Coronavirus. Il giudice ha convalidato l'arresto e la misura della custodia cautelare in carcere, come richiesto dal pm Christine Von Borries.