Fratelli d'Italia Firenze dona uova di Pasqua e colombe alla Misericordia di Campo di Marte

“L’emergenza Coronavirus e le restrizioni che ne derivano imporranno a ognuno di noi celebrare la Santa Pasqua con modalità assai differenti rispetto al passato. Mentre, però, la gran parte degli italiani dovrà rimanere a casa non si interromperà il lavoro di tutti coloro che sono in primissima linea nella battaglia contro il COVID-19 in condizioni spesso precarie e lontano dai loro affetti.