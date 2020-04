Gli auguri di Pasqua dal Comune di Pontedera: "Non è il momento di mollare ma di essere più forti"

Presi dalle incombenze e dalle difficoltà di questa emergenza sanitaria non dobbiamo dimenticare che siamo ormai a Pasqua. Quest'anno la festività avrà un significato particolare per tutti noi. Nel futuro ricorderemo tutti quest'anno, questa Pasqua, nella quale siamo stati chiusi in casa, ci siamo connessi attraverso la rete, abbiamo guardato il mondo da una prospettiva diversa, dimostrando comunque la voglia di sentirci Comunità. Vogliamo quindi augurare a tutti i cittadini una Pasqua serena e di speranza. Mai come questa volta abbiamo bisogno di un supplemento di speranza e di serenità.

Non possiamo non rivolgere un pensiero particolarmente affettuoso e riconoscente a tutti coloro che sono stati, sono e saranno impegnati nel volontariato, nelle cure degli altri cittadini, dei malati, degli anziani e della nostra sicurezza. Un sentimento di vicinanza e partecipazione anche lo rivolgiamo a tutti coloro che hanno perso una persona cara. A loro vada il nostro affettuoso ricordo.

Il Comune di Pontedera in questi giorni ha messo in campo ogni tipo di iniziativa possibile per garantire e proteggere la salute dei suoi cittadini, per sostenere le fasce più deboli della popolazione, per stare vicino agli studenti ed ai bambini che all'improvviso hanno perso le loro abitudini, per dare una mano alle attività economiche e produttive. Le iniziative sono state innumerevoli. Abbiamo trovato una Comunità pronta, unita e attenta.

A tutti vogliamo rivolgere un appello ad avere fiducia e resistere: si intravede la luce in fondo a questo lungo tunnel buio. L'incubo sta finendo. Ce la stiamo facendo e stiamo facendo tanto. Continuiamo così. Quando ci si avvicina ad un traguardo importante non è il momento di mollare ma di essere ancora più forti e determinati. Facciamo tutti la nostra parte e andrà tutto bene.

Buona Pasqua Pontedera.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa