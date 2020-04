In aiuto del calcio dilettantistico c'è l'app Sporteams

Ora più che prima lo sport dilettantistico è chiamato ad un salto in avanti. La ripartenza sarà difficile ma si deve fare tutto il possibile per tutelare questo settore: non possiamo permetterci di perdere presidi sociali preziosi come questi. Nel frattempo diverse società toscane hanno subito danni e furti: è il caso dell’ASD Litorale Pisano, dello Sporting Arno a Scandicci o della Laurenziana a Firenze.

Fa piacere leggere le dichiarazioni di Eugenio Giani, presidente del consiglio regionale, che prospetta una sospensione dei mutui per tutto il 2020 e che rimarca l’importanza dello sport come fattore di stabilizzazione sociale ed economica.

Proprio per valorizzare questi aspetti dello sport dilettantistico è nata la app Sporteams che semplifica la gestione delle società sportive portandole ad una gestione più manageriale. L’idea Sporteams trova spazio anche nel libro “Calcio e Business” di Luca Luisi. Luisi, laureato in economia aziendale e specializzato nel management dello sport, dedica da sempre grande attenzione allo sport dilettantistico e ha trovato in Sporteams una App innovativa.

In un passaggio si legge: “Grazie a questa ingegnosa app si possono comunicare impegni sportivi, modificare luogo e orario per il ritrovo della gara, controllare lo stato del certificato medico, verificare stato pagamenti interni ed esterni all’organizzazione sportiva, comunicare ogni evento sportivo a tutti i fruitori del servizio, seguaci dell’organizzazione sportiva”. Luisi è anche responsabile del settore giovanile del Fenegrò calcio. Per ripartire infatti, oltre al digitale servirà valorizzare competenze manageriali applicate allo sport di base. Un modo per offrire opportunità lavorative ai tanti giovani che amano questo mondo.

