Fa un incidente e scappa dai controlli, una denuncia a Empoli

Fa un incidente, non rispetta il Dpcm e fugge a folle velocità. A Empoli un cittadino della zona è fuggito durante i rilievi di un incidente senza feriti tra viale Giotto e viale Boccaccio. Alla richiesta di documenti, il conducente dell'auto coinvolta è fuggito a folle velocità per le strade empolesi. Ha lasciato l'auto in una piazza e ha continuato la fuga a piedi, facendo perdere le tracce.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, si è presentato il giorno dopo al comando di Empoli della municipale per ammettere le sue responsabilità.

È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per non aver dato le proprie generalità. Adesso rischia l'arresto da 6 mesi a 5 anni; gli sono stati tolti venti punti dalla patente, è stato multato per non aver rispettato il Dpcm e per violazioni del codice stradale, dovrà pagare più di mille euro in totale.