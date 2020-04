La moglie è in farmacia, lui la aspetta ma non è sposato: multato a Camaiore

Un uomo è stato multato a Camaiore per non aver rispettato le misure per il contenimento del Coronavirus. Il soggetto, fermato dalla polizia di Viareggio, avrebbe riferito agli agenti che stava aspettando la moglie in farmacia. Dopo gli accertamenti l'uomo è risultato non essere sposato.

Tra giovedì e venerdì sono comunque continuate le scuse fantasiose: su oltre 100 controlli infatti 25 sono state le sanzioni per la troppa lontananza dall'abitazione senza validi motivi. Chi è stato trovato con il cane a spasso in pineta, chi in 3 in auto o in 2 sullo scooter "solo per fare un giro", e ancora per acquisti di beni non essenziali o per una corsa all'aperto molto distante da casa.