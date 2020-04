L'Ordine degli infermieri ringrazia i giornalisti: "La vostra vicinanza ci dà forza"

L’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia ringrazia l’Ordine dei Giornalisti della Toscana per il lavoro svolto dai suoi iscritti nel raccontare l’emergenza. Il ringraziamento arriva a seguito di una lettera inviata nei giorni scorsi dall’Odg della Toscana a tutti gli Opi della regione, per dichiarare vicinanza e appoggio a tutti i professionisti sanitari impegnati nell’emergenza coronavirus.

«Ringraziamo l’Ordine dei giornalisti per le belle e toccanti parole rivolte a tutto il personale sanitario chiamato a fronteggiare l’emergenza sanitaria provocata dal Covid 19 – ha detto il presidente di Opi Firenze - Pistoia, Danilo Massai, nella lettera di risposta inviata al presidente dell’Odg della Toscana, Carlo Bartoli -. La vostra vicinanza ci dà ancora più forza e determinazione in questa battaglia senza precedenti».

Il presidente di Opi Firenze-Pistoia, a nome di tutti gli infermieri, ha voluto anche ringraziare i giornalisti per il prezioso lavoro che stanno portando avanti. «In qualità di professionisti dell’informazione avete il delicato compito, in un periodo di grande incertezza, di guidare i cittadini in una ricostruzione veritiera e in una comprensione di ciò che sta accadendo - ha detto Massai -. Per poter sconfiggere questo virus quindi si rende indispensabile il vostro lavoro, lavoro che ogni giorno portate avanti con dedizione e passione per una corretta informazione».

Fonte: Opi Firenze-Pistoia - Ufficio stampa