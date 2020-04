Mascherine, conclusa la consegna porta a porta a Calenzano

In quattro giorni sono state consegnate 37mila mascherine, due per ogni persona, grazie all’impegno di dipendenti, associazioni e volontari che hanno lavorato con dedizione e assiduità per dare a tutti i dispositivi di protezione nel più breve tempo possibile.

Se qualcuno ha avuto disguidi nella consegna o se è soltanto domiciliato, può segnalarlo a protezionecivile@comune.calenzano.fi.it. Dal 13 aprile, come previsto dall’ordinanza regionale, scatta l’obbligo di indossarle.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa