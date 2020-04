Mascherine d'artista per far sorridere i bambini, il dono all'ospedale Meyer

La permanenza in ospedale da bambini è sicuramente un'esperienza difficile, alcuni fiorentini hanno cercato di trovare un modo per far sorridere i piccoli pazienti dell'ospedale Meyer di Firenze.

Con l’avvento del coronavirus, dove i dispositivi di protezione sono divenuti obbligatori, Sonia Masina e Letizia Castaldo, nelle loro case del Quartiere 4 del Comune di Firenze, hanno pensato di unire le loro arti per realizzare delle mascherine da consegnare a dei conoscenti operatori sanitari che lavorano presso l’Ospedale Pediatrico Meyer a Firenze, per dare un tocco di allegria e camuffare il regolare DPI indossato sotto.

Le maschere sono state cucite e realizzate da una ex sarta Sonia, poi tramite il “corriere” Filippo Berti” sono state portate all’artista Letizia che ha dipinto varie raffigurazioni tra cui, gatti, cani e molto altro, per poi essere inviate al Meyer, così da sentirsi utili verso chi è in prima linea. Ad oggi sono state fatte 15 maschere e ne sono in produzione altre.