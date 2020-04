Mascherine per la Polizia Municipale: il dono dell'Associazione Borgogni

Alla consegna delle mascherine erano presenti la vicesindaca Cristina Giachi e la presidente della onlus Valentina Borgogni.

“La solidarietà non si ferma – ha sottolineato la vicesindaca Giachi – si tratta di dono utile e molto apprezzato. Viviamo in un momento di fatica ma, nonostante tutte le difficoltà, gesti come questo consentono di coniugare all’utilità la festa che non guasta mai, nemmeno nei momenti difficili”.

“Ringraziamo l'Associazione Gabriele Borgogni per il dono delle mascherine e dei dolci pasquali - commentano l’assessore alla Polizia Muncipale Stefano Giorgetti e il comandante Giacomo Tinella -. Si tratta di un gesto che apprezziamo molto e che testimonia una volta di piú un riconoscimento del grande lavoro svolto in questa emergenza dalla Polizia Municipale”.

L’associazione Gabriele Borgogni fornisce assistenza a tutti coloro che sono stati vittime di un incidente stradale: dall’assistenza legale, all’assistenza medica e riabilitativa.