In due sul motorino fuggono ai controlli, multe salate a Vinci

Hanno cercato di fuggire dai controlli della municipale e sono stati multati. Il fatto è avvenuto l'8 aprile a Sant'Ansano (Vinci).

La polizia municipale ha incrociato in quella zona un motorino con due persone a bordo. Alla vista degli agenti, il motociclo ha invertito il senso di marcia ed è fuggito a folle velocità. Dopo circa un'ora lo stesso veicolo è stato ritrovato a circolare per le strade Vinci.

Fermato e controllato, è emerso che il motociclo era sprovvisto di assicurazione, chi circolava aveva la patente sospesa e non idonea per guidare il veicolo. Il mezzo è stato sequestrato, al conducente è arrivata una multa da oltre cinquemila euro oltre alla revoca della patente. Conducente e passeggero sono stati multati anche per aver violato il Dpcm sul Coronavirus.