Noi Che, raccolti 1.500 con la lotteria: i fondi al progetto 'Spesa sospesa'

L'associazione culturale Noi Che di Montespertoli ha deciso di dare una mano nella lotta al Coronavirus. Ha infatti organizzato una lotteria di Pasqua per sostenere la Spesa Sospesa in vigore a Montespertoli. L'estrazione è avvenuta in diretta Facebook col sindaco Alessio Mugnaini.

Si è conclusa ieri sera, e il ricavato è di 1.500 euro, è stato devoluto al Comune per il progetto succitato: "Si ringraziano i negozianti e tutti coloro che hanno acquistato i biglietti dandoci così la possibilità di portare avanti il nostro spirito di solidarietà in questo momento di grande difficoltà".