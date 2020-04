Riapre in modalità telematica lo sportello lavoro a Calenzano

Riapre in modalità telematica lo sportello lavoro Move Job. A partire da martedì 14 asprile sarà possibile chiedere una consulenza o fissare un appuntamento scrivendo sulla pagina FB: MOVE CALENZANO oppure per e-mail a move.calenzano@gmail.com.

“Visto il prolungarsi del blocco delle attività – ha detto l’Assessore alle Politiche Giovanili Irene Padovani – ci è sembrato importante tornare a dare questo servizio, anche se in modalità telematica e quindi a distanza. In un momento di grande incertezza per il futuro, lo sportello può essere ancora più utile per dare informazioni sulle opportunità di formazione, fornire un sostegno nella ricerca del lavoro e accompagnare gli utenti nella riformulazione di un proprio progetto professionale e di vita”.

Lo Sportello Informativo Move JOB-LINE offrirà consulenza ai suoi utenti aiutandoli ad acquisire strumenti, conoscenze e competenze, sia nella realizzazione di un proprio progetto personale, sia attraverso le opportunità offerte dalla comunità.

Sarà possibile contattare lo sportello per chiedere una consulenza individuale per la formazione o per la redazione del proprio curriculum, partecipare a workshop online su prenotazione. Sarà attivato anche un servizio di ascolto e orientamento scolastico e universitario e un servizio di orientamento al mondo del volontariato per migliorare la conoscenza del tessuto associazionistico presente sul territorio.

Proseguirà l’aggiornamento del blog movecalenzano.blogspot.it, dove poter consultare le offerte di lavoro e quelle formative, di tirocinio, stage o volontariato.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa