Rsa di Comeana, 4 anziani trasferiti in ospedale: personale contagiato in via di sostituzione

Quattro ospiti della Rsa di Comeana, positivi al Covid-19 e "in condizioni di salute non buone" sono stati trasferiti nel reparto di cure intermedie del vecchio ospedale di Prato. I 4 anziani sono stati trasferiti dopo il verificarsi di 5 decessi e facevano parte dei 18 ospiti contagiati nella Rsa. Altri 20 anziani ospiti risultano non contagiati.

Il trasferimento è uno dei provvedimenti adottati dall'Asl Toscana Centro che continua a lavorare sulla struttura, dove i due piani sono stati divisi in reparti Covid e non Covid. I 14 operatori sanitari risultati positivi nei giorni scorsi sono in via di sostituzione con il personale Asl. A oggi risultano a lavoro 11 persone, compresa la direttrice della struttura Paola Lombardi che spiega: "Ora la situazione sembra sotto controllo, proviamo ad andare avanti con la stessa determinazione che abbiamo messo dall'inizio di questa vicenda".

I primi casi nella Rsa di Comeana comparvero oltre un mese fa, accompagnati dai primi decessi. Sulla vicenda la procura di Prato ha aperto un'inchiesta e la struttura a iniziato a preparare i documenti da fornire agli inquirenti.