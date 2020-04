Rsa di Gambassi Terme, trasferimento degli ospiti e personale positivo: registrato un decesso

Questa sera in diretta facebook il Sindaco di Gambassi Terme, Paolo Campinoti, ha parlato alla popolazione facendo il punto della situazione Coronavirus nel Comune. Un appuntamento diventato quasi fisso quello che connette i cittadini virtualmente con il primo cittadino. Nell'appuntamento di oggi il sindaco Campinoti ha chiarito la delicata situazione della Rsa 'Gino Incontri'. Dal 10 aprile infatti sono letteralmente scoppiati i casi di positività al Covid-19, coinvolgendo la maggior parte degli ospiti e degli operatori.

"Oggi avrete sentito passare tantissime ambulanze da Gambassi - ha iniziato Campinoti. Con la task force del Coronavirus e con il responsabile del personale della Asl abbiamo cercato di istituire un centro Covid a Gambassi Terme e mantenere in struttura gli ospiti. Purtroppo in giornata i numeri che si sono verificati sono risultati importanti e quindi sono cambiate in tempo reale le condizioni di sussistenza della struttura stessa".

Il sindaco ha poi fatto il punto dei contagi: "Gli ospiti erano 35 e tra questi abbiamo purtroppo un deceduto, che ha perso la vita all'ospedale di Empoli. Al momento sono 2 i positivi ricoverati, 3 i negativi e i restanti positivi non ricoverati ammontano a 29. La cifra è enorme. Su un totale di 35 ospiti il numero dei contagiati è 32".

Riguardo agli operatori, il primo cittadino ha continuato: "Se si escludono le suore che erano 6 e risultate positive in 5, su 28 operatori sono state riscontrate 12 positività, due analisi incerte e 14 negatività. Con una forza di 14 operatori più una suora, anche con il reintegro della forza lavoro specializzata che poteva essere messa a disposizione dalla Asl e Regione, non si riusciva a rimettere in piedi la struttura. Le persone andranno così in strutture attrezzate. Stasera sono partiti 15 ospiti positivi in direzione dell'ospedale di Fucecchio, attrezzato a centro Covid. Gli altri 14 rimarranno fino a mercoledì prossimo, quando verrà attivata una struttura che doveva diventare una nuova Rsa a Certaldo, che ospiterà i rimanenti ospiti nella nostra Rsa. Saranno tutti inseriti in strutture specializzate Covid. Lo stato di salute dei nostri ospiti - ha proseguito Campinoti - è sufficientemente buono, sono stati tutti sottoposti a elettrocardiogramma e analisi del sangue, per arrivare nelle strutture con un quadro clinico sufficientemente esplicativo".

"In generale la situazione oggi è mediamente migliore rispetto a ieri, meno sintomi e meno aggravamenti. Per ora risulta una situazione controllabile con le cure utilizzate nei centri covid. La cosa che mi fa preoccupare è la situazione degli operatori, sempre disponibili al loro dovere".

"Dei 12 operatori che hanno avuto questa diagnosi di positività, 7 risultano residenti nel nostro Comune. Il mio pensiero va a tutte, sono per lo più madri di famiglia che hanno contratto la malattia sul lavoro e c'è bisogno di stargli vicino. Ho chiesto alla Rsa i loro numeri di telefono, anche dei negativi, per contattarli e chiamarli tutti, per esprimere i miei auguri di Pasqua e la mia vicinanza. Non mi risultano casi di gravità al momento tra gli operatori e mi conforta questa notizia allo stato attuale".

Infine il sindaco ha precisato che è stato fatto di tutto per evitare il trasferimento degli ospiti ad altre strutture, per non creare scompensi nelle abitudini degli anziani, ma " è stato impossibile non farlo per il numero di contagiati. Abbiamo scelto una soluzione che adesso sta in piedi e chi li accoglierà saranno persone preparate ad aiutarli in tutto".

"La risoluzione ottima sarebbe stata il non avere contagiati, questa è una soluzione intermedia che ci da delle garanzie".

La diretta completa