Rubano in un hotel e in un ristorante, due arresti a Pisa

Sorprese in flagranza di reato di furto aggravato e continuato ai danni di un ristorante giapponese e di un hotel a Pisa, due persone sono state arrestate. Si tratta di un 21enne di origini romene e di un 35enne di origini senegalesi, già noti alla polizia.

L’impianto di allarme antifurto era entrato in funzione alle ore 3 della notte - a seguito della effrazione delle finestre dei due locali in via delle Torri - e le pattuglie si sono subito messe alla ricerca dei due malfattori. Questi ultimi sono stati presi, poco dopo, proprio mentre stavano verosimilmente preparando un nuovo furto con scasso ai danni di un ristorante in via san Biagi .

Addosso ai due è stata trovata la refurtiva asportata dagli esercizi commerciali già 'visitati' oltre ad un taglierino e due torce a led. Entrambi sono finiti in manette.