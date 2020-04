Si recano in ambulatorio e lasciano la figlia di 4 anni in macchina: genitori denunciati a Lucca

Marito e moglie sono stati denunciati, a Lucca, per aver lasciato la figlia di 4 anni da sola in auto. I coniugi, di origine marocchina e residenti nella provincia di Lucca, si sarebbero recati in ambulatorio per una visita medica, data la gravidanza della donna. Pensando di proteggere la figlia dall'emergenza Coronavirus in atto, i due l'hanno lasciata in auto durante la visita.

La bambina ha così iniziato a piangere ed è stata notata da alcuni passanti che hanno avvertito i carabinieri. I militari di Lucca hanno tranquillizzato la piccola aspettato il ritorno dei genitori alla macchina, dopo aver capito che erano dentro la struttura sanitaria per la visita.

I coniugi hanno compreso il gesto sbagliato e si sono scusati per quanto successo ma per loro è comunque scattata la denuncia da parte dei carabinieri.