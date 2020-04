Si toglie la vita 33enne nell'Empolese Valdelsa

Un 33enne è morto quest'oggi in un comune dell'Empolese Valdelsa. Il fatto è avvenuto poco prima delle 20 del 10 aprile. Sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza, il medico ha certificato la morte del giovane. I carabinieri stanno indagando sul caso e ritengono che l'ipotesi suicidio sia la più probabile, ma continuano le verifiche.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it)