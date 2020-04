Sport, Saccardi: "Non lo lasceremo da solo"

“Il mondo dello sport toscano non è solo e non sarà lasciato solo. Questa durissima emergenza sanitaria non ha bloccato solo le grandi ribalte, ma ha costretto allo stop tutto il movimento sportivo e soprattutto quello che coinvolge tantissimi bambini, ragazzi e le loro famiglie. La Regione è in campo per fronteggiare questo momento e per sostenere, quando sarà il momento, la ripresa delle attività”. L’assessora al diritto alla salute e allo sport, Stefania Saccardi, ha riaffermato così l’impegno del governo regionale a fianco delle società sportive toscane. Qui le altre info.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa