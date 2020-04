Tentano il furto in un'azienda, i carabinieri li scoprono: arrestati tre giovani

Nel pomeriggio di giovedì 9 aprile i carabinieri di Cortona hanno arrestato in flagranza di reato tre ragazzi che stavano tentando un furto in una ditta di abbigliamento. Due degli arrestati sono residenti a Foiano della Chiana, il terzo proviene da Foggia. I giovani finiti in manette hanno 28, 29 e 33 anni.

I militari, durante un controllo, hanno visto un'auto sospetta vicino alla ditta. Hanno poi notato tre persone che scavalcavano una recinzione e si davano alla fuga. Dopo una breve corsa, i tre sono stati bloccati e ammanettati.

Uno dei tre era già stato sanzionato nei giorni scorsi per essere uscito di casa senza motivo giustificato, violando il Dpcm.