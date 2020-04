Ultimata la consegna delle mascherine a Figline e Incisa

È terminata oggi la consegna delle 52mila mascherine chirurgiche acquistate dalla Regione Toscana e distribuite, a partire da mercoledì, su tutto il territorio comunale di Figline e Incisa Valdarno. 10.000 i campanelli suonati dai quasi 200 volontari di Croce Azzurra di Figline, Croce Rossa di Incisa, Misericordia di Figline, Circolo Arci di Incisa, Gaib e ProCiv per raggiungere tutti i cittadini, a ciascuno dei quali sono toccate due mascherine.

Oltre alla consegna, i volontari si sono occupati anche di imbustare le mascherine.

In caso di errori di consegna o di mancata ricezione, è possibile scrivere a protezionecivile@comunefiv.it, in modo da garantire a tutti il possesso di una fornitura minima in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di indossarle.

Come disposto con apposita ordinanza dal Presidente della Regione Toscana, infatti, da martedì 14 aprile indossare la mascherina diventerà obbligatorio per qualsiasi spostamento. Nello specifico, sarà obbligatorio indossarla:in spazi chiusi (pubblici o privati aperti al pubblico), in presenza di più persone, sui mezzi pubblici e nei servizi non di linea (per es taxi e ncc); in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico dove, in presenza di più persone, è comunque obbligatorio mantenere la distanza sociale. Potranno invece evitare di utilizzarla solo i bambini sotto i 6 anni e i cittadini provvisti di certificazione che, per motivi di salute, non ne tollerino l’uso.

“Ringrazio di cuore i nostri volontari che, in questi giorni, si sono messi a completa disposizione della comunità per assicurare una consegna capillare e veloce a tutti i nostri residenti – commenta la Sindaca Mugnai -. Il loro lavoro è stato fondamentale sia per imbustare le mascherine sia per raggiungere tutti i nuclei familiari e tutti i singoli cittadini residenti sul nostro territorio, nella fase di consegna. Li ringrazio, inoltre, per essere sempre in prima linea in questa emergenza sanitaria perché, grazie a loro, il Comune riesce ad assicurare tanti servizi alle categorie più fragili, come la consegna di beni di prima necessità ad anziani, disabili e persone poste in isolamento dall’Ausl. Il loro contributo, insieme a quello delle tante associazioni e dei tanti privati che hanno dato una mano con donazioni di presidi sanitari oppure economiche, è fondamentale sia per gestire l’emergenza al meglio sia per aiutarci a sentirci tutti meno soli e più uniti in questo periodo di grande difficoltà” .

Si ricorda che per supportare le associazioni di Protezione civile, il Comune ha attivato un’apposita raccolta fondi finalizzata a sostenerne le attività. Il versamento può essere intestato al Comune di Figline e Incisa Valdarno (IBAN IT 58 T 03069 05465 100000046016), inserendo come causale “Un aiuto per la Protezione Civile”.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa