Uova e dolci da Fucecchio: doni alle realtà che assistono pazienti fragili

Vigilia di Pasqua all’insegna della solidarietà per il Comune di Fucecchio. Per stare vicini ai cittadini più in difficoltà e a tutti coloro che sono impegnati nell’assistere pazienti e persone fragili, il sindaco Alessio Spinelli, insieme all’assessore allo sviluppo economico, Valentina Russoniello, hanno consegnato uova di Pasqua e dolci in varie realtà.

Le uova donate della Fondazione Tommasino Bacciotti (un’importantissima realtà che da 20 anni si occupa di studio, cura e assistenza per i tumori infantili, soprattutto quelli cerebrali - www.tommasino.org) sono state consegnate alla Caritas di Fucecchio, presso la sede del Movimento Shalom, e ai bambini e ragazzi del Centro diurno di Cerbaiola a Empoli.

Un’altra importante donazione è arrivata poi dall’Antica Pasticceria Caffè Malvolti di Fucecchio che dal proprio laboratorio artigianale, guidato da Claudio Occhipinti, ha sfornato questa mattina 350 paste da portare negli ospedali: al San Pietro Igneo di Fucecchio e al San Giuseppe di Empoli.

“In questi giorni di festa – ha commentato il sindaco – credo che sia doveroso da parte delle istituzioni essere nei luoghi dove si assistono le persone, dove si combatte contro le malattie e dove la sofferenza e la fatica può essere alleviata per un attimo anche con un sorriso o un piccolo omaggio. Fucecchio vuol essere vicina a tutti, dai bambini agli anziani e stare al fianco degli operatori sanitari e dell’assistenza che oggi più che mai svolgono una missione fondamentale per la nostra società”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa