Viola il Dpcm continuando a vendere uova e colombe, multato

In Valdichiana non sono sfuggite, in più occasioni, all’occhio della guardia di finanza di Siena, le modalità di vendita adottate da un noto bar pasticceria che, pur in emergenza, ha violato le prescrizioni governative vigenti sul contenimento epidemiologico e ha effettuato la vendita diretta alla clientela di uova pasquali e altri prodotti di pasticceria.

Il titolare non è stato in grado di fornire specifica giustificazione valida, pertanto è stato multato. Contestualmente il soggetto è stato diffidato dal proseguire all’inosservanza degli obblighi imposti dalla vigente normativa. Nel caso in cui sono intervenute le fiamme gialle è scattata anche un'altra sanzione, stavolta per l'acquirente, uscito di casa senza giustificato motivo.