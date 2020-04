Vibac, prosegue la trattativa sindacale dello stabilimento di Vinci

Prosegue la trattativa sindacale per scongiurare la chiusura dello stabilimento Vibac e il licenziamento dei 120 dipendenti. Sembra infatti che ci sia una base di accordo tra i sindacati che rappresentano i lavoratori e la proprietà.

A renderlo noto è il referente locale della Filctem Cgil, Giuseppe Dentato. "La prospettiva è la firma di una cassa integrazione in deroga di 9 settimana per Coronavirus, a cui far seguito ad altri 12 mesi di cassa straordinaria per crisi". Il 15 aprile è la data in cui terminerà il tempo burocratico per il licenziamento dei lavoratori.