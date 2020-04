Vigili del fuoco all'ospedale di Pontedera: "Vicinanza a chi lotta contro il virus"

Personale dei distaccamenti di Cascina Ponsacco Pontedera e Lari a nome di tutto il Comando si sono recati questa mattina presso l'ospedale Lotti di Pontedera per portare un messaggio di vicinanza a tutti gli operatori che a vario titolo stanno prodigandosi per curare i malati colpiti dal virus. Un semplice schieramento dei mezzi, il suono della sirena e un grosso applauso alla presenza della Direttrice Sanitaria dr.sa Sanguinetti, col personale che ha potuto osservare dalle finestre dei reparti destinati ai malati di Covid-19: "Un segno di vicinanza che va oltre i rapporti istituzionali. Ancora un grazie per la missione che state svolgendo".

Fonte: Vigili del Fuoco Pisa - ufficio stampa