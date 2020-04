Violazioni al Dpcm, Masetti e Luschi: "Indispensabile rispettare le regole"

In due casi distinti, a Empoli e Vinci, c'è stato in settimana chi è fuggito ai controlli della municipale. Del fatto hanno parlato Paolo Masetti e Massimo Luschi.

«Due vicende che in momento normale sarebbero state gravi, ma non avrebbero destato preoccupazione. Quanto accaduto mette purtroppo in luce che tante persone non hanno compreso come sia indispensabile stare a casa e rispettare le regole. Il motivo principale è arginare il diffondersi del virus. Ma se questo non bastasse appare evidente quanto siano aumentati i controlli sul territorio e che le sanzioni che vengono comminate sono elevate. Lo ripeto ancora una volta state a casa. Soprattutto in questi giorni di festa», afferma Paolo Masetti, sindaco delegato alla polizia municipale per l'Unione dei comuni.

Il concetto è rafforzato dal comandante della Polizia Municipale, Massimo Luschi: «In questi giorni è previsto un grande dispiegamento di forze dell'ordine. Controlleremo tutto il territorio e tutti coloro che saranno sorpresi fuori casa senza un motivo necessario e urgente come previsto dal DPCM saranno sanzionati».