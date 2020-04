Anziano disperso cerca cibo per Pasqua a Empoli, soccorso dalla polizia

Dopo una giornata passata a vagare per le strade di Empoli, vuote per l'emergenza contagio da coronavirus e con i negozi chiusi per la Pasqua e per l'ordinanza regionale, un 86enne ha avuto fortuna nel trovare un agente del locale commissariato che ha ascoltato le sue richieste. In tarda serata l'uomo stava cercando un negozio per fare la spesa. Si trovava in via Roma e al semaforo ha bussato al finestrino dell'auto dell'agente, chiedendo un passaggio a casa, nel quartiere di Santa Maria. Non ricordava di preciso dove fosse la sua abitazione quindi per sicurezza l'uomo in divisa lo ha accompagnato nel commissariato di piazza Gramsci per un primo soccorso e per controllare che non ci fossero denunce di scomparsa. L'uomo è stato rifocillato prima con un cornetto e poi, il tempo di preparare un pasto caldo, ha potuto cenare degnamente. A pancia piena e a mente fredda, l'anziano ha aiutato gli agenti a ricostruire i suoi passi di quella giornata, l'identità e il domicilio. Una volta a casa, il nipote è stato contento di poterlo riabbracciare. Se non avesse fatto ritorno a casa a breve, avrebbe sporto denuncia di scomparsa. L'ottantenne ha ricevuto, oltre le raccomandazioni di rimanere in zona e di affidarsi ai parenti, anche un uovo di Pasqua.

Tutte le notizie di Empoli



<< Indietro









Sostieni la redazione di gonews.it Ciao, gonews.it continua ad andare avanti e a offrirti le notizie del tuo territorio gratuitamente. Così è stato finora e sarà sempre. Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza coronavirus. Puoi donare con i metodi indicati qui sotto. Un piccolo aiuto per rimanere informati. € Importo della Donazione: €3,00

€5,00

€10,00

Altro Fai una donazione Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Totale Donazione: €3,00