"Buona Pasqua Montespertoli": gli auguri dei cittadini

Un paese, una comunità, un tutt’uno! Dall’inizio di questa emergenza ci siamo attivati, mobilitati. Tutti, nessuno escluso, ognuno a suo modo. Capitanati dal Comune, con il Sindaco in testa, la giunta, i consiglieri e gli impiegati comunali, non ci siamo fatti mancare niente di tutto il positivo a cui potevamo dar vita, in mezzo al suo contrario! Un tam tam, un unico motto: uniti e solidali si può! Ecco che insieme ad associazioni, gruppi, parrocchia, rispondiamo, collaboriamo, ci siamo! Eravamo impreparati? Sì, lo eravamo, ma questo non ci ha fermato, anzi: ci ha motivato e in pochissimi giorni dall’inizio dell’emergenza è partito tutto il bene possibile: con le spese a domicilio organizzate dalla coop, la nostra piccola coop, che in un attimo, si è fatta grande, insieme a tutte le botteghe alimentari del territorio, perché il nostro territorio è vasto e va servito bene tutto; con la "spesa sospesa" che non si ripara a raccogliere; con quella richiesta di volontari fatta subito, a cui in 200 hanno risposto; con la Racchetta che mette a disposizione i suoi e i suoi mezzi; con un Banco Alimentare - gestito dalla Misericordia con la collaborazione della Caritas - attivo da tempo e in questo tempo come non mai indispensabile; con un sacerdote che fa della tecnologia, in questo momento, il suo mezzo per consegnare il Verbo. Buona Pasqua Montespertoli! Con un nutrito gruppo di Signore, anime belle, che spontaneamente, si sono messe a cucire mascherine per tamponare le prime emergenze, riciclando da più parti materiale idoneo; con la scatola per le offerte alla Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia, pezzo importante della comunità, “blindata” all’esterno fino a nuove decisioni; con la lotteria per sostenere la spesa sospesa; con tutte le associazioni che hanno trovato il loro modo per esserci, per contribuire. Buona Pasqua Montespertoli! La biblioteca, dal suo portone chiuso, fa comunque partire libri in regalo a chi ne fa richiesta e alcune pizzerie e ristoratori, consegnano a domicilio, per una “botta di vita” da fine settimana recluso, che molto apprezziamo. Dalla pagina del Ciaf (Centro Infanzia Adolescenza Famiglie, spazio reale del capoluogo), via facebook un quiz giornaliero già evaso, con tanto di vincitore proclamato, un altro gioco in arrivo, il tutto organizzato dai ragazzi del servizio civile…. e poi letture di fiabe in diretta, perché anche la parte ludica, in questo momento, è importante, come lo è aiutare ragazzi e famiglie nella gestione della didattica online e noi abbiamo attivato anche questo. Alessio Mugnaini, il nostro Sindaco, Il Mugna, come in modo affettuoso, e non irrispettoso, viene chiamato, dice che Montespertoli ha il cuore grande. Insomma, se non l’aveste ancora capito, un moto di orgoglio ci coglie… Buona Pasqua Montespertoli!

Le tue cittadine, i tuoi cittadini