Calcio storico fiorentino 2020: sorteggiate le partite

Calcio storico fiorentino 2020, ci siamo. L’emergenza Covid-19 non ha permesso quest’anno lo svolgimento del tradizionale Scoppio del Carro ma il sorteggio dei colori per le partite del Calcio Storico Fiorentino si è svolto ugualmente nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio alla presenza dell’assessore alle tradizioni popolari Andrea Vannucci, del presidente del Calcio storico Fiorentino Michele Pierguidi, del direttore del Corteo storico della Repubblica Fiorentina Filippo Giovannelli e dei quattro capitani dei Quartieri Storici di Firenze. Le partite quest’anno non si svolgeranno nel mese di giugno ma l’amministrazione comunale spera di poter recuperare l’appuntamento in autunno.

“Firenze c’è e la sua tradizione rimane. La speranza – ha sottolineato l’assessore alle tradizioni popolari Andrea Vannucci – è di poter tornare presto alla normalità e di poter vivere, se le condizioni ce lo consentiranno, un torneo con grande partecipazione di pubblico”.

“I fiorentini non mollano – ha aggiunto il presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi – e ringrazio tutto il mondo del Calcio Storico che è, comunque, presente anche quest’anno”.

Il sorteggio ha deciso le due semifinali che vedranno di fronte prima i Verdi di San Giovanni contro gli Azzurri di Santa Croce e, nella seconda gara, i Rossi di Santa Maria Novella contro i Bianchi di Santo Spirito.

