Castelfiorentino piange la maestra Luana Cambi

Castelfiorentino piange la Maestra Luana. Aveva 72 anni Luana Cambi e se ne è andata nelle ultime ore. Aveva insegnato per anni prima a Dogana, poi anche a Santa Verdiana e in seguito alla Roosevelt. Lodata da molti castellani per la sua bontà d'animo, è scomparsa dopo aver lottato per molto tempo contro un brutto male. Sarà cremata e tumulata a Castelnuovo d'Elsa, a causa dell'emergenza Coronavirus non sarà possibile seguire il funerale.

