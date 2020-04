Cinque persone contagiate da Covid-19 al Santuario di Montignoso

Si è visto nei giorni scorsi che il Covid-19 ha colpito in particolare una città dell'Empolese Valdelsa, vale a dire Gambassi Terme. La Rsa Gino Incontri è uno dei focolai più importanti, ma per quanto concerne il Coronavirus Montignoso è stata ugualmente colpita. Si tratta del monastero a sud del capoluogo comunale, il Santuario dedicato a Nostra Signora di Fatima.

Sono cinque le persone che sono risultate positive al tampone per il Covid-19. Quattro donne sono suore che fanno parte della comunità delle serve del Cuore Immacolato di Maria. Due sono asintomatiche, altre due hanno sintomi da Coronavirus. C'è un'altra persona positiva, ovverosia un'altra donna ultraottantenne che vive al santuario ed è parente di un sacerdote scomparso tempo addietro.

I servizi sociali e i medici stanno prestando assistenza alla comunità di Montignoso. Tutte le suore sono in quarantena, ovviamente in questo momento non possono ricevere visite. Sarà una Pasqua complicata anche per loro che, di solito, in questo momento dell'anno aprivano le porte della struttura ai visitatori. Il santuario di Montignoso è conosciuto, infatti, come uno dei più attivi per quanto riguarda la partecipazione dei fedeli.

Al momento, però, il Coronavirus blocca tutto e c'è solo da aspettare e sperare. Stando a quanto si apprende dal santuario nessuna delle contagiate è in condizioni critiche, ma sta di fatto che non sarà una Pasqua tranquilla.